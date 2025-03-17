Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джереми Кларксон — пилотам Формулы-1: хотите научиться ездить задом по траве — позвоните

Джереми Кларксон — пилотам Формулы-1: хотите научиться ездить задом по траве — позвоните
Комментарии

64-летний английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике и фермер, известный по своей работе в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour, Джереми Кларксон в социальных сетях обратился к гонщикам Формулы-1 после того, как австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» смог выехать задним ходом из мокрой травмы на Гран-при Австралии.

«Гонщикам Формулы-1: Если вы хотите научиться ездить задом на бездорожье, то позвоните мне. Это, безусловно, помогло Оскару Пиастри в Австралии», — написал Кларксон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что экс-ведущие Top Gear и Grand Tour воссоединятся в новом автомобильном шоу.

Материалы по теме
Экс-ведущие Top Gear и Grand Tour воссоединятся в новом автомобильном шоу
В ФИА объяснили, почему резко ужесточили проверки задних антикрыльев в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android