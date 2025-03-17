Джереми Кларксон — пилотам Формулы-1: хотите научиться ездить задом по траве — позвоните

64-летний английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике и фермер, известный по своей работе в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour, Джереми Кларксон в социальных сетях обратился к гонщикам Формулы-1 после того, как австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» смог выехать задним ходом из мокрой травмы на Гран-при Австралии.

«Гонщикам Формулы-1: Если вы хотите научиться ездить задом на бездорожье, то позвоните мне. Это, безусловно, помогло Оскару Пиастри в Австралии», — написал Кларксон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что экс-ведущие Top Gear и Grand Tour воссоединятся в новом автомобильном шоу.