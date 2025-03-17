Вассёр — о тактике «Феррари»: нужно было ехать в боксы раньше, как сделал Ферстаппен

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал тактику итальянского коллектива на Гран-при Австралии, по итогам которого Шарль Леклер занял восьмое место, а Льюис Хэмилтон — 10-е.

«Результат отрицательный, это не то, за чем мы приехали. Во-первых, в квалификации мы не смогли собрать все лучшие отрезки воедино, и я думаю, что наш темп был намного лучше, чем тот результат, который мы получили в итоге.

В гонке наша стратегия была непростой – в конце концов, мы приняли неверное решение. Давайте посмотрим правде в глаза: мы пытались оставаться на трассе, как Макс [Ферстаппен], чтобы выжить на сликах, когда начался дождь, потому что мы ошибочно думали, что дождь не продлится так долго. Если бы это сработало, было бы замечательно, но этого не произошло! Вот и всё, мы проиграли.

Мы не должны пытаться обвинять кого-то, нам следует самим понять, что пошло не так в нашей системе принятия решений. Задумка была хорошей, но нам нужно было заехать в боксы на один круг раньше – как Максу», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.