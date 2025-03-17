В «Мерседесе» рассказали, повлияет ли доминация «Макларена» на раннюю подготовку к 2026-му

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф ответил, повлияет ли доминация «Макларена» на раннюю подготовку немецкого коллектива к 2026-му вместо работы над болидом 2025 года.

«У «Макларена» большой, впечатляющий отрыв по темпу от остальных. Знаете, это напоминает нам о тех годах, когда хотелось просто сойти с дистанции, но никогда нельзя сдаваться. Мы только что провели первый гоночный уикенд. Мы финишировали третьими и пятыми (четвёртыми после отмены штрафа Андреа Кими Антонелли. — Прим. «Чемпионата»).

Мы находимся там, где находимся, и именно поэтому никогда нельзя убирать ногу с педали газа. Мы должны проанализировать, что мы можем сделать, чтобы лучше управлять шинами. Понимаете, у нас нет потери 20 пунктов прижимной силы. Дело не в этом. Это в буквальном смысле механическая составляющая, что мы можем сделать, чтобы сохранить наш болид на должном уровне?

Так что после первого гоночного уикенда это ничего не изменило в том, что касается наших приоритетов на 2026 год по сравнению с текущим годом. Всегда следует сохранять хладнокровие и продолжать двигаться по намеченной траектории», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.