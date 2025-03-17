В «Кик-Заубере» объяснили, почему болид Бортолето развалился до контакта со стеной

Технический директор команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Джеймс Ки прокомментировал аварию бразильца Габриэла Бортолето на Гран-при Австралии.

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«Мы изучаем подвеску, чтобы выяснить, не она ли стала причиной проблемы. Во время разворота он нажал на тормоза. Он сделал это, пока машина была развёрнута задом. Таким образом, это могло привести к разрыву подвески непосредственно перед контактом со стеной из-за неправильно распределённой нагрузки на заднюю часть болида, не подготовленную для этого.

Нет никаких доказательств того, что подвеска стала причиной этого вылета, так что это просто эффект после пробуксовки, когда резина начинает сильнее тереться об асфальт. Пока это больше похоже на следствие, а не на причину вылета. Но мы всё ещё проводим проверку», — приводит слова Ки издание Motorsport Italia.