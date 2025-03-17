Оукс — о давлении вокруг Дуэна: этого шума бы не было, если бы мы не подписали Колапинто

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс рассказал, что ситуация вокруг Джека Дуэна развивалась бы по-другому, если бы французы не подписали Франко Колапинто резервным гонщиком.

«Точно так же, если ты хорош и можешь справиться с этим [давлением], ты заслуживаешь быть в Формуле-1. В конце концов, ты один из 20 пилотов здесь, и ты должен выступать, что бы с тобой ни случилось.

И, с моей стороны, я думаю, что, возможно, если бы кто-то другой был подписан в качестве резервного пилота без большого количества подписчиков и всего того шума, который с этим связан, всё было бы немного по-другому.

Я также думаю, что, вероятно, на это повлияла довольно спокойная зима, если не считать перехода Льюиса [Хэмилтона в «Феррари»], так что все искали, о чём написать. Но, надеюсь, теперь мы проведём ещё пару гонок, чтобы немного успокоиться. Думаю, это тоже было бы неплохо для нас», — приводит слова Оукса издание Racingnews365.