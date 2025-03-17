В «Макларене» рассказали о повреждениях на болиде Норриса в концовке Гран-при Австралии
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла рассказал о повреждениях на болиде Ландо Норриса во время Гран-при Австралии, из-за которых Макс Ферстаппен («Ред Булл») приблизился к британцу в концовке гонки.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
«Ландо потерял аэродинамические характеристики, и это означало, что он не мог использовать все возможности болида. Я думаю, что ситуация стала более напряжённой, чем обычно. Так что начинаю думать о том, насколько сильная на самом деле была наша машина.
И по Оскару, который за несколько кругов отыграл три или четыре позиции, мы могли видеть, насколько всё же сильной была машина. Так что, я думаю, в обычных обстоятельствах Ландо не составило бы особого труда удержать позицию», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.
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