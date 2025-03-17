В «Макларене» рассказали о повреждениях на болиде Норриса в концовке Гран-при Австралии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла рассказал о повреждениях на болиде Ландо Норриса во время Гран-при Австралии, из-за которых Макс Ферстаппен («Ред Булл») приблизился к британцу в концовке гонки.

«Ландо потерял аэродинамические характеристики, и это означало, что он не мог использовать все возможности болида. Я думаю, что ситуация стала более напряжённой, чем обычно. Так что начинаю думать о том, насколько сильная на самом деле была наша машина.

И по Оскару, который за несколько кругов отыграл три или четыре позиции, мы могли видеть, насколько всё же сильной была машина. Так что, я думаю, в обычных обстоятельствах Ландо не составило бы особого труда удержать позицию», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.