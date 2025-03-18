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Отец Льюиса Хэмилтона объяснил, почему подошёл утешить плачущего Исака Хаджара в Австралии

Отец Льюиса Хэмилтона объяснил, почему подошёл утешить плачущего Исака Хаджара в Австралии
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Энтони Хэмилтон, являющийся отцом 40-летнего гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Феррари», рассказал, почему подошёл к франко-алжирскому пилоту «Рейсинг Буллз» Исаку Хаджару после того, как тот вылетел на прогревочном круге во время Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Когда я увидел, как это произошло, моё сердце просто сжалось из-за него. И дело не только в нём, потому что мне стало больно из-за его родителей, из-за всего, что они сделали. Я понимаю, как упорно они трудились, чтобы достичь этой цели, и это словно вырвали из их рук.

Я просто ужасно переживал за него, поэтому подумал: знаете что, мне нужно пойти и сказать этому парню: «Держи голову высоко, шагай уверенно, ты вернёшься». На мой взгляд, он феноменальный гонщик, правда. Я думаю, что от Исака можно ожидать бо́льшего, чем мы, вероятно, видели в эти выходные», — приводит слова Хэмилтона-старшего издание Sky Sports.

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