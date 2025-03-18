Отец Льюиса Хэмилтона объяснил, почему подошёл утешить плачущего Исака Хаджара в Австралии

Энтони Хэмилтон, являющийся отцом 40-летнего гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Феррари», рассказал, почему подошёл к франко-алжирскому пилоту «Рейсинг Буллз» Исаку Хаджару после того, как тот вылетел на прогревочном круге во время Гран-при Австралии.

«Когда я увидел, как это произошло, моё сердце просто сжалось из-за него. И дело не только в нём, потому что мне стало больно из-за его родителей, из-за всего, что они сделали. Я понимаю, как упорно они трудились, чтобы достичь этой цели, и это словно вырвали из их рук.

Я просто ужасно переживал за него, поэтому подумал: знаете что, мне нужно пойти и сказать этому парню: «Держи голову высоко, шагай уверенно, ты вернёшься». На мой взгляд, он феноменальный гонщик, правда. Я думаю, что от Исака можно ожидать бо́льшего, чем мы, вероятно, видели в эти выходные», — приводит слова Хэмилтона-старшего издание Sky Sports.