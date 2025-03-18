Хэмилтон — о тактике на Гран-при Австралии: на секунду я был лидером гонки
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», подвёл итоги Гран-при Австралии, на котором занял 10-е место.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
«На последнем секторе все вылетели с трассы, но мне удалось удержаться, так что я просто обгонял людей. Как только я пересёк стартовую линию, стало сухо, и я подумал: «Всё в порядке, я просто буду держать ситуацию под контролем. Мне осталось проехать всего несколько кругов».
Но затем всё пошло наперекосяк. На последних кругах ситуация начала ухудшаться. Именно в этот момент мы должны были воспользоваться этим и провести пит-стоп. Упущенная возможность? В тот момент, я не знаю, подумал: «Боже мой, я такой...». На секунду я был лидером гонки», — приводит слова Хэмилтона GPblog.
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