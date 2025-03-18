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Хорнер ответил на вопрос о самом красивом гонщике Формулы-1

Хорнер ответил на вопрос о самом красивом гонщике Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу самого красивого из действующих гонщиков Формулы-1. Босс австрийской команды упомянул монегаска Шарля Леклера, представляющего «Феррари».

«Что ж, послушайте… моя дочь была бы рада, если бы мы подписали контракт с Шарлем Леклером. Но в каждом из них есть своё очарование», — сказал Хорнер в беседе с блогером Беллой Джеймс.

Напомним, недавно состоялся Гран-при Австралии. После этапа в Мельбурне Кристиан поделился мнением об автомобиле австрийской команды. Макс Ферстаппен на стартовом этапе показал второй результат, а его напарник Лиам Лоусон не смог добраться до финиша, вылетев в стену.

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