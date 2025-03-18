Экс-пилот Ф-1: реальный расклад сил определится на Гран-при Китая

Бывший пилот Формулы-1 голландец Кристиан Альберс высказался о старте нового сезона «Королевских гонок».

«Давайте начистоту, трасса в Австралии не совсем гоночная. Реальная расстановка сил определится в Китае. Я считаю, что всё будет либо ещё конкурентней, либо разрывы увеличатся. Реальные результаты появятся на этой неделе в Китае. Там мы действительно увидим, что происходит», — сказал Альберс в подкасте Telegraaf Formula 1.

Напомним, победителем первого в сезоне Гран-при Австралии стал британец Ландо Норрис из «Макларена». Четырёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал вторым.