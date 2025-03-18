Михаил Алёшин анонсировал возращение в гонки

Известный российский пилот Михаил Алёшин объявил о возвращении в гонки. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.

«Друзья, хочу поделиться с вами новостями. В первую очередь о своей новой должности — в конце 2024 года я стал генеральным директором гоночной команды Captial Racing Team. Это без преувеличения самая титулованная команда в российском GT, и я очень рад быть её частью. В этом году команда примет участие в трёх главных чемпионатах нашей страны: СМП Спринт, СМП Эндуранс и Russian Endurance Challenge.

Вторая новость заключается в том, что, как вы уже, наверно, поняли по фото, я возвращаюсь в гонки! И проеду с нашей командой все длинные гонки. Продолжение следует», — написал Михаил Алёшин, прикрепив к сообщению своё фото.

Фото: Из личного архива Михаила Алёшина

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