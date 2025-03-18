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Брандл выбрал между Росбергом и Феттелем

Брандл выбрал между Росбергом и Феттелем
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл в интервью Daily Mail выбрал между двумя немецкими гонщиками, четырёхкратном чемпионом мира Себастьяном Феттелем и чемпионом мира 2016 года Нико Росбергом.

«Росберг или Феттель? Себастиан», — сказал Мартин.

Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул.

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