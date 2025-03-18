Ландо Норрис отреагировал на лидерство в личном зачёте Формулы-1

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис отреагировал на лидерство в личном зачёте после выигранного этапа в Австралии.

«Это здорово. Но ничего не значит. Я не выиграл чемпионат, поэтому мне всё равно», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

Ландо Норрису 25 лет. Британец стал вице-чемпионом в сезоне-2024, 13 раз поднявшись на подиум и четырежды став победителем этапа. Победа на Гран-при Австралии стала для Норриса пятой в карьере.

Ранее глава «Макларена» Зак Браун прояснил позицию по борьбе Норриса и Пиастри после ГП Австралии.

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