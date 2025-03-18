Мэнселл: Хэмилтон может попросить «Феррари» практически о чём угодно, и это будет принято

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл поделился мнением о решении семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседеса» в «Феррари».

«У Льюиса невероятный интеллект. Мне нравится этот парень. Я был большим поклонником Льюиса на протяжении всей его карьеры. У него правильная мотивация и настрой. Выступление в 2025 году вернёт Льюиса к тому состоянию, каким он был пять или 10 лет назад. Его решение перейти в «Феррари» невероятно вдохновляет. Льюис может попросить практически о чём угодно, и это будет принято. «Феррари» предоставит ему всё необходимое. И пока кто-то не докажет, что я неправ, буду считать, что он справится со своей работой», — приводит слова Мэнселла The Guardian.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: