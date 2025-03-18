Экспертов Sky Sports не пустили на предпоказ фильма об Ф-1 из-за селфи с Брэдом Питтом

Эксперт Sky Sports Саймон Лэзенби заявил, что его и коллег не пригласили на предпоказ фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли из-за курьёзного инцидента.

«Не уверен, что мы получим приглашение на премьеру, кажется, это произошло в Сильверстоуне… Мы, вероятно, можем рассказать об этом сейчас, когда фильм завершён.

Я, Наоми [Шифф] и Дженсон [Баттон] подошли к Брэду на решётке и попытались сделать селфи. Позже нам передали записку, в которой говорилось, что мы прервали работу мистера Питта. Извинения Брэду, если он смотрит это. Да, именно поэтому мы не пойдём на премьеру», — приводит слова Лэзенби Sky Sports.