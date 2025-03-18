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Йос Ферстаппен высказался о потенциальном спаде «Ред Булл», упомянув сына

Йос Ферстаппен высказался о потенциальном спаде «Ред Булл», упомянув сына
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, отметил, что решение сына остаться в австрийской команде было принято давно. Кроме того, Йос заявил, что в случае неудовлетворительных результатов «Ред Булл» вины Макса в этом не будет.

«Решение было принято давно. Мы верим в команду, но Макс не будет виноват, если что-то пойдёт не так. Команда должна продолжать выступать на высоком уровне. Им нужно продолжать работать над машиной. Это важно», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание Motorsport Week.

Ранее экс-пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл назвал пилота, которого он предпочёл Ферстаппену и другим легендам Формулы-1.

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