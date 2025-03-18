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Эксперт — о Лоусоне: «Ред Булл» продолжает выбирать второсортных пилотов

Эксперт — о Лоусоне: «Ред Булл» продолжает выбирать второсортных пилотов
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Эксперт BBC Эндрю Бенсон высказался о пилоте «Ред Булл» Лиаме Лоусоне после дебюта новозеландца за команду.

«Макс Ферстаппен – гениальный гонщик и, несомненно, один из величайших. И любой, кто попадает во вторую машину «Ред Булл», понимает, что ему предстоит сложнейшая борьба в жизни, если он надеется опередить голландца. И это касается элитных пилотов.

В подходе «Ред Булл» кроется противоречие. Им не нужен пилот, способный бросить вызов Ферстаппену. Им нужен тот, кто будет обеспечивать достаточную поддержку, чтобы отбирать очки у соперников, облегчая Ферстаппену путь к чемпионству, а команде – к Кубку конструкторов.

Проблема же заключается, что «Ред Булл» продолжает выбирать второсортных пилотов для работы, на которую способны только пилоты высочайшего класса», — приводит слова Бенсона BBC.

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