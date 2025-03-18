Брандл — о Кими Антонелли: у «Мерседеса» появилась ещё одна звезда

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл поделился мнением о выступлении команды «Мерседес» на первом этапе нынешнего сезона Формулы-1 Гран-при Австралии. Напомним, Джордж Расселл в Мельбурне был третьим, а Андреа Кими Антонелли показал четвёртый результат.

«Джордж Расселл был вне поля зрения весь день, но финишировал третьим, вероятно, заработав первый из многочисленных подиумов в этом году. Что касается его молодого товарища по команде Кими Антонелли, то он провёл впечатляющий первый Гран-при. У «Мерседеса» появилась ещё одна звезда, и они совместно с «Маклареном» сейчас лидируют в Кубке конструкторов», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

В «Мерседесе» показали номер Антонелли на болиде: