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Брандл — о Кими Антонелли: у «Мерседеса» появилась ещё одна звезда

Брандл — о Кими Антонелли: у «Мерседеса» появилась ещё одна звезда
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл поделился мнением о выступлении команды «Мерседес» на первом этапе нынешнего сезона Формулы-1 Гран-при Австралии. Напомним, Джордж Расселл в Мельбурне был третьим, а Андреа Кими Антонелли показал четвёртый результат.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Джордж Расселл был вне поля зрения весь день, но финишировал третьим, вероятно, заработав первый из многочисленных подиумов в этом году. Что касается его молодого товарища по команде Кими Антонелли, то он провёл впечатляющий первый Гран-при. У «Мерседеса» появилась ещё одна звезда, и они совместно с «Маклареном» сейчас лидируют в Кубке конструкторов», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

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