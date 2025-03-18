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Найджел Мэнселл: опыт, который я получил в «Феррари», за деньги не купишь

Найджел Мэнселл: опыт, который я получил в «Феррари», за деньги не купишь
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Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл вспомнил об опыте выступления за «Феррари». В итальянской команде он выступал с 1989 по 1990 год.

«Опыт, который я получил в «Феррари», за деньги не купишь. За деньги нельзя купить ни эмоций, ни чувств, ни почестей. Это сделало меня лучше как человека и как гонщика. Они дорожат своими пилотами. Это что-то невероятно особенное», — приводит слова Мэнселла издание The Guardian.

Ранее Найджел поделился мнением о решении семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседеса» в «Феррари».

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