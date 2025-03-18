Найджел Мэнселл: опыт, который я получил в «Феррари», за деньги не купишь

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл вспомнил об опыте выступления за «Феррари». В итальянской команде он выступал с 1989 по 1990 год.

«Опыт, который я получил в «Феррари», за деньги не купишь. За деньги нельзя купить ни эмоций, ни чувств, ни почестей. Это сделало меня лучше как человека и как гонщика. Они дорожат своими пилотами. Это что-то невероятно особенное», — приводит слова Мэнселла издание The Guardian.

Ранее Найджел поделился мнением о решении семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседеса» в «Феррари».

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане: