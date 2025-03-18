Кристиан Хорнер оценил выступление Цуноды на Гран-при Австралии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление пилота «Рейсинг Буллз» японца Юки Цуноды на первом этапе сезона, состоявшегося на минувших выходных в Австралии.

«Я считаю, что Юки провёл очень хорошую гонку. Не следил за решениями из команды о переходе со сликов не промежуточные шины. Кажется, что они ошиблись. Но в какой-то момент я обнаружил, что он находится впереди Шарля Леклера, и это было хорошо», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895

3. Джордж Расселл («Мерседес») +8.481

4. Александер Албон («Уильямс») +12.773

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +15.135.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +17.413.

7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +18.423.

8. Шарль Леклер («Феррари») +19.826.

9. Оскар Пиастри («Макларен») +20.448.

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.473.