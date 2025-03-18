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Эксперт объяснил, что мешает Кими Антонелли стать вторым Ферстаппеном

Эксперт объяснил, что мешает Кими Антонелли стать вторым Ферстаппеном
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказался о выступлении новичка Формулы-1, пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австралии.

«Я не знаю, что творит Кими Антонелли в быстрых поворотах. Не удивлён его аварией в Монце в прошлом году, если посмотреть на то, как он пилотировал в Мельбурне. Пока он не освоится, он никогда не станет вторым Максом. В быстрых поворотах Антонелли выглядит пугающе», — сказал Питер Уиндзор в видео, опубликованном на его канале.

Напомним, по итогам Гран-при Австралии Антонелли был четвёртым, а его напарник Джордж Расселл – третьим. Победу добыл Ландо Норрис из «Макларена».

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