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Вольф рассказал, в чём новая машина «Мерседеса» превосходит предыдущую

Вольф рассказал, в чём новая машина «Мерседеса» превосходит предыдущую
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего этапа сезона-2025 Формулы-1, Гран-при Китая.

«Мы покидаем Австралию со множеством позитивных моментов, но также и со здоровой долей реализма относительно того, где мы находимся в пелотоне. У нашей машины есть стабильная платформа для пилотов, машина менее склонна к колебаниям производительности, в зависимости от условий, а временами машина показывает достаточно сильный темп, чтобы бросить вызов лидерам. Очевидно, что мы сделали хороший шаг вперёд за зиму. Теперь мы сосредоточены на раскрытии большего потенциала и прибавке в производительности. Мы рады этому вызову, стоящему перед нами.

Мы отправляемся в Шанхай и с нетерпением ждём возвращения в Китай после замечательного Гран-при в прошлом году. Вы могли почувствовать страсть и энергию болельщиков, когда Формула-1 вернулась в страну впервые за пять лет. Будучи крупнейшим в мире автомобильным рынком и одной из крупнейших экономик мира, Китай имеет решающее значение для спорта. Я уверен, что в этом году нас ждёт ещё одно большое событие», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.

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