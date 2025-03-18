Хельмут Марко: нужно понаблюдать за прогрессом Лоусона в течение первых трёх-пяти гонок

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о неудачном дебютном Гран-при в составе команды для новозеландца Лиама Лоусона.

«Он хотел показать, на что он способен. И, к сожалению, это не сработало. Теперь нам нужно дать ему немного остыть и понаблюдать за его прогрессом в течение первых трёх-пяти гонок», — приводит слова Хельмута Марко PlanetF1.

Напомним, Лоуосн закончил гонку Гран-при Австралии досрочно, сойдя с дистанции. Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.