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Хельмут Марко: нужно понаблюдать за прогрессом Лоусона в течение первых трёх-пяти гонок

Хельмут Марко: нужно понаблюдать за прогрессом Лоусона в течение первых трёх-пяти гонок
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о неудачном дебютном Гран-при в составе команды для новозеландца Лиама Лоусона.

«Он хотел показать, на что он способен. И, к сожалению, это не сработало. Теперь нам нужно дать ему немного остыть и понаблюдать за его прогрессом в течение первых трёх-пяти гонок», — приводит слова Хельмута Марко PlanetF1.

Напомним, Лоуосн закончил гонку Гран-при Австралии досрочно, сойдя с дистанции. Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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