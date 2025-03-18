Тото Вольф — об Антонелли: трудно представить более сложный дебютный уикенд

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о дебютном уикенде итальянского гонщика команды Андреа Кими Антонелли.

«Трудно представить более сложный дебютный уикенд. Кими стартовал не с той позиции, с которой был должен, а в ходе гонки он столкнулся с экстремальными сложностями на коварной трассе. Тем не менее Кими справился со всем, что выпало на его долю, показав зрелость, которая несвойственна его возрасту. Его скорость в чистом воздухе была выдающейся, а при обгонах он показал необыкновенную решительность. В этом сезоне у него ещё будут сложные моменты, но мы довольны той траекторией, которой он придерживается», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.