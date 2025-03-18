В «Мерседесе» во время гонки ГП Австралии отправили сотрудника на пляж следить за погодой

Пресс-служба немецкого гоночного коллектива «Мерседес» опубликовала заявление об итогах выступления команды на Гран-при Австралии, в котором также сообщалось, что один из сотрудников коллектива был отправлен на пляж, чтобы отслеживать изменения в погоде во время гонки.

«Несмотря на то что погода в Альберт-Парке испортилась, наша команда оставалась невозмутимой. Огромное спасибо члену команды, работавшему на пляже, который сообщил нам об интенсивности и направлении приближающегося дождя, что позволило нам вовремя переключиться на промежуточные шины, когда гонка подходила к концу», — сказано в официальном заявлении команды.