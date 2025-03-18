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«Пирелли» представила специальный трофей для победителей спринт-квалификаций в Ф-1

«Пирелли» представила специальный трофей для победителей спринт-квалификаций в Ф-1
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Итальянская компания «Пирелли», поставляющая шины для чемпионата Формулы-1, представила специальные трофеи, которые получат лучшие пилоты по итогам спринт-квалификаций в этом сезоне «Королевских гонок».

Фирма подготовила данную награду в честь 500-го Гран-при Ф-1 для «Пирелли». Юбилейный Гран-при пройдёт в Зандворте. Планируется вручить шесть кубков каждому пилоту, который покажет лучшее время в спринт-квалификации, которая состоится на трассах в Китае, Майами, Австрии, США, Бразилии и Катаре.

Фото: pirelli.com

На кубке можно заметить сверху шину, в середине — название фирмы «Пирелли» на английском языке и внизу — надпись «500 GP», что отсылает к поводу, в честь которого компания решила вручать данные награды. Отметим, что на каждом кубке будет серебряная табличка с инициалами пилота.

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