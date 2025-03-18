Финальный этап сезона чемпионата Краснодарского края по дрифту стартует 22 марта

22 и 23 марта в Усть-Лабинске состоится финальный этап чемпионата Краснодарского края по дрифту Sochi Drift Challenge сезона-2024/2025, в котором примут участие не только граждане России, но и Беларуси и Казахстана.

Фото: Пресс-служба SOCHI DRIFT CHALLENGE

Участие в чемпионате подтвердили победитель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту, участник профессиональной дрифт-серии Японии, многократный чемпион Российской дрифт серии GP и многих других соревнований Георгий Чивчян (Forward Auto), именитые пилоты Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team), Антон Козлов (Carville Racing), Никита Мигаль (Fresh Auto), Сергей Стилов (STILOVDAILY) и другие.

Фото: Пресс-служба SOCHI DRIFT CHALLENGE

Для зрителей, готовящихся провести яркий спортивный уикенд в Усть-Лабинске, предусмотрены билеты на трибуны и в зону свободного размещения. Стать свидетелем плотной борьбы спортсменов на трассе, взять автографы и сделать фото со звездами дрифта во время автограф-сессии, рассмотреть боевые машины и пообщаться с командами в техпарке, побывать на церемонии награждения и проникнуться жаркой и дымной атмосферой дрифта можно уже в эти выходные.

Для тех, кто не сможет посетить соревнования, будет доступна онлайн-трансляция двух соревновательных дней в официальном сообществе VK.