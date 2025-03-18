Норрис ответил на слова Расселла о том, что «Макларену» можно остановить развитие машины

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил гонщику «Мерседеса» Джорджу Расселлу. Ранее тот заявил по итогам Гран-при Австралии, что британскому коллективу уже сейчас можно сосредоточиться на разработке болида к следующему сезону Формулы-1 из-за превосходства на трассе.

«Джордж на минувших выходных сделал несколько комментариев о том, что мы можем просто переключить внимание на разработку болида для следующего сезона. Если у них такой настрой, замечательно. Но это не тот настрой, который нужно иметь. Извини, приятель.

Мы знаем, что нам ещё предстоит много работы над машиной для этого сезона. Если мы расслабимся в этой ситуации, то потерпим неудачу. В Формуле-1, если вы начнёте думать, что всё идёт хорошо, именно тогда начнутся неприятности», — приводит слова Норриса портал F1i.