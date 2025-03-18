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Алонсо призвал к реконструкции поворота, в котором он сошёл на Гран-при Австралии

Алонсо призвал к реконструкции поворота, в котором он сошёл на Гран-при Австралии
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Двукратный чемпион Формулы-1, испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо призвал к внесению изменений в конфигурацию шестого поворота на трассе в Мельбурне после своего схода на Гран-при Австралии.

«Я проехал шестой поворот по точно такой же траектории, как и прежде, но там оказался гравий, из-за чего я потерял контроль над машиной. Думаю, у шестого поворота не лучшая конфигурация, потому что в нём гравий попадает на трассу. Но так было у всех.

Думаю, стоит перестраивать этот поворот. Мы получили много повреждённых машин. В квалификации именно там Антонелли повредил днище. У нас не должно быть поворотов, в которых гравий вылетает на трассу. Это опасно для всех. Так что это приоритет номер один. Я думаю, что поворот нуждается в небольших изменениях», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

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