Алонсо призвал к реконструкции поворота, в котором он сошёл на Гран-при Австралии

Двукратный чемпион Формулы-1, испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо призвал к внесению изменений в конфигурацию шестого поворота на трассе в Мельбурне после своего схода на Гран-при Австралии.

«Я проехал шестой поворот по точно такой же траектории, как и прежде, но там оказался гравий, из-за чего я потерял контроль над машиной. Думаю, у шестого поворота не лучшая конфигурация, потому что в нём гравий попадает на трассу. Но так было у всех.

Думаю, стоит перестраивать этот поворот. Мы получили много повреждённых машин. В квалификации именно там Антонелли повредил днище. У нас не должно быть поворотов, в которых гравий вылетает на трассу. Это опасно для всех. Так что это приоритет номер один. Я думаю, что поворот нуждается в небольших изменениях», — приводит слова Алонсо RacingNews365.