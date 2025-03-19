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Магнуссен может покинуть должность тест-пилота «Хааса» — Ekstra Bladet

Магнуссен может покинуть должность тест-пилота «Хааса» — Ekstra Bladet
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Датский экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, вероятно, окончательно покинет «Хаас». Об этом сообщает Ekstra Bladet. Напомним, ранее Магнуссен стал тест-пилотом коллектива.

«После увольнения Магнуссена прошлым летом руководитель команды Аяо Комацу много говорил о том, как бы он хотел видеть датчанина связанным с командой в будущем. Однако теперь, похоже, всё это заканчивается ничем», — гласит статья Ekstra Bladet.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году Магнуссен станет частью команды BMW M Team WRT и будет выступать за рулём гиперкара BMW M V8 Hybrid в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.

32-летний Кевин Магнуссен, сын четырёхкратного победителя гонки «24 часа Ле-Мана» Яна Магнуссена, ранее уже выступал в 2021 году в WEC за команду Чипа Ганасси на машине «Кадиллак» DPi и в том же году дебютировал в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже со своим отцом.

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