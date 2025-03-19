На аукцион выставлена коллекция из шести Porsche 911. Год назад её никто не купил

На аукцион RM Sotheby’s выставлена коллекция из шести автомобилей Porsche 911 (поколение 991) и тягача MAN с прицепом Rolfo Auriga. Машины продаются как единый лот, стоимость которого может превысить сумму в несколько миллионов долларов. При этом год назад коллекция уже выставлялась на торги, но покупателя не нашла.

Коллекция из шести Porsche 911 и автовоза Фото: RM Sotheby's

Коллекция включает в себя редкую Porsche 911 R 2016 года, которая была выпущена тиражом в 991 экземпляр, Porsche 911 GT3 Touring и Porsche 911 GT3 с керамическими тормозами и 4-литровым 493-сильным двигателем, а также гоночные Porsche 911 GT3 Cup и 911 GT3 Cup R. Венчает собрание Porsche 911 GT3 RS 2019 года выпуска с пакетом Clubsport и тюнингом Weissach.

Коллекция из шести Porsche 911 и автовоза Фото: RM Sotheby's

Отмечается, что все автомобили находятся в совершенно новом состоянии, а кубковые машины вообще ни разу не выезжали на трассу.

Торги пройдут 28–30 апреля.