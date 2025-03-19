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На аукцион выставлена коллекция из шести Porsche 911. Год назад её никто не купил

На аукцион выставлена коллекция из шести Porsche 911. Год назад её никто не купил
Коллекция из шести Porsche 911 выставлена на торги
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На аукцион RM Sotheby’s выставлена коллекция из шести автомобилей Porsche 911 (поколение 991) и тягача MAN с прицепом Rolfo Auriga. Машины продаются как единый лот, стоимость которого может превысить сумму в несколько миллионов долларов. При этом год назад коллекция уже выставлялась на торги, но покупателя не нашла.

Коллекция из шести Porsche 911 и автовоза

Коллекция из шести Porsche 911 и автовоза

Фото: RM Sotheby's

Коллекция включает в себя редкую Porsche 911 R 2016 года, которая была выпущена тиражом в 991 экземпляр, Porsche 911 GT3 Touring и Porsche 911 GT3 с керамическими тормозами и 4-литровым 493-сильным двигателем, а также гоночные Porsche 911 GT3 Cup и 911 GT3 Cup R. Венчает собрание Porsche 911 GT3 RS 2019 года выпуска с пакетом Clubsport и тюнингом Weissach.

Коллекция из шести Porsche 911 и автовоза

Коллекция из шести Porsche 911 и автовоза

Фото: RM Sotheby's

Отмечается, что все автомобили находятся в совершенно новом состоянии, а кубковые машины вообще ни разу не выезжали на трассу.

Торги пройдут 28–30 апреля.

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