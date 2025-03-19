Ральф Шумахер отреагировал на слова Марко про «слезливое шоу» в адрес Хаджара

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о реакции пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара после схода на Гран-при Австралии. Хаджар разбил болид ещё на прогревочном круге до старта гонки. Француз вернулся в паддок, не сняв шлем. Сообщалось, что он прослезился. Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, комментируя ситуацию, заявил следующее: «Наблюдать за этим слезливым шоу было немного неловко».

«Я бы не стал плакать, но, конечно, это трогает молодого человека. Первая гонка, потрясающее выступление до определённого момента, а затем такое. Конечно, это печально. И тогда немного пугаешься. Не знаю, что может быть такого неловкого в слезах, но мы же знаем Хельмута, и он, конечно, не это имел в виду», — сказал Шумахер на канале Formel1.de в YouTube.

Материалы по теме Хаджар высказался об отце Хэмилтона, поддержавшем его после схода на ГП Австралии

Главные новости дня: