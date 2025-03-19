Предсезонные тесты Формулы-1 в 2026 году могут пройти в Австралии — Сейвуд

Предсезонные тесты Формулы-1 в 2026 году могут состояться в Австралии. Об этом рассказал авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд.

«Возможно, в будущем мы сможем дольше задержаться в Австралии. Председатель Гран-при Австралии Мартин Пакула заявил, что город хотел бы принимать предсезонные тесты Формулы-1. До пандемии (и до того, как Бахрейн заплатил за это право) первый Гран-при проходил здесь. Но в этом году из-за священного месяца Рамадана гонка в Бахрейне была перенесена на апрель. То же самое произойдёт в 2026 году, потому что Рамадан продлится с 16 февраля по 18 марта. Это будет непростой период. Так что поездка в Австралию была бы неплохой идеей. Это означало бы, что «Альберт-Парк» придётся закрыть ещё на некоторое время, но это могло бы повысить отдачу от инвестиций, поскольку здесь проводилось бы два мероприятия», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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