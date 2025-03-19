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Инсайдер назвал пункт в контракте Пиастри с «Маклареном», меняющий его срок

Инсайдер назвал пункт в контракте Пиастри с «Маклареном», меняющий его срок
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Обозреватель Джо Сейвуд поделился информацией о новом контракте австралийского гонщика Оскара Пиастри с «Маклареном».

«Австралиец уже был подписан до 2026 года, и новый многолетний контракт предполагает, что он останется на 2027 и 2028 годы. Но, насколько я понимаю, последний год старого контракта был пересмотрен, и поэтому Оскар может освободиться в конце 2027 года», — написал Сейвуд в своём блоге.

На первом Гран-при сезона, состоявшемся на минувших выходных в Мельбурне (Австралия), Пиастри занял девятое место.

Ранее Пиастри высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Австралии.

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