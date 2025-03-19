Хэмилтон высказался об инженере Адами, с которым повздорил на Гран-при Австралии

Новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу инцидента со своим гоночным инженером Риккардо Адами, который случился на Гран-при Австралии. Напомним, пилот повздорил с Адами, в процессе потребовав «оставить его».

«Риккардо проделал действительно хорошую работу. Но я не из тех, кто во время гонки любит получать большой объём информации. Как правило, это так. Если она мне понадобится, я попрошу её предоставить. Он сделал всё, что мог, и мы обязательно будем двигаться вперёд», — приводит слова Хэмилтона издание Pit Debrief.

На Гран-при Австралии Хэмилтон показал 10-й результат. Победу одержал Ландо Норрис из «Макларена».

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