Лоусон — о Гран-при Китая: прошлый уикенд только усилил моё желание выложиться по полной

Новозеландский гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон поделился мнением о предстоящем Гран-при Китая, который состоится с 21 по 23 марта.

«Рад приближению нового гоночного уикенда. Первый этап получился для меня очень тяжёлым, и я не вспомню, когда с таким же нетерпением ждал возможности вновь сесть за руль. Сейчас хочу полностью настроиться на предстоящий уикенд и показать, на что способен. Для меня это новая трасса, но в то же время была проделана большая работа на симуляторе. Я наблюдал за гонками на этой трассе в детстве. Здорово, что она снова появилась в календаре, и я с нетерпением жду возможности выступить на ней.

Формат со спринтом усложняет задачу, так как у нас будет очень мало практики, но мы будем работать над тем, чтобы максимально использовать время на тренировке. Команда очень усердно работала, и мы все хотим отправиться в Китай готовыми к борьбе. Что касается настроек машины, то Макс показал, что мы движемся в правильном направлении. Прошлый уикенд только усилил моё желание отправиться в Шанхай и выложиться по полной», — приводит слова Лоусона пресс-служба «Ред Булл».

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