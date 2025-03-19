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Льюис Хэмилтон оценил болид «Феррари» после 10-го места на Гран-при Австралии

Льюис Хэмилтон оценил болид «Феррари» после 10-го места на Гран-при Австралии
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о потенциале автомобиля итальянской команды. На Гран-при Австралии британец показал 10-й результат.

«Я действительно считаю, что потенциал машины в плане скорости выше, чем мы смогли добиться в первый уикенд. Думаю, всё дело в настройках. У меня есть кое-какие идеи для изменений, так что посмотрим, как после этого пойдут дела», — приводит слова Хэмилтона издание Pit Debrief.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Китая, состоится с 21 по 23 марта.

Ранее Хэмилтон дал комментарий по поводу инцидента со своим гоночным инженером Риккардо Адами, который случился на Гран-при Австралии.

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