Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Китая

Четырёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Китая, который пройдёт с 21 по 23 марта в Шанхае.

«Здорово начать сезон, мне понравилось гоняться на прошлых выходных. Команда многое поняла, а я остался доволен вторым местом, но нам ещё многое предстоит улучшить. В Мельбурне на нас повлиял износ шин.

Впереди первый спринтерский уикенд, и важно убедиться, что у нас наилучшая настройка машины. На исправления не так много времени, всего одна практика, но команда работает усердно. Мне всегда нравилось гоняться в Шанхае, здесь немало возможностей для обгона», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».