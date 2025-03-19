Зак Браун: Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл» в конце этого года. Скорее всего, в «Мерседес»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет австрийскую команду до конца нынешнего года. В качестве наиболее вероятного варианта для перехода Браун назвал «Мерседес».

«Думаю, он уйдёт в конце этого года. Скорее всего, в «Мерседес». Были разговоры об «Астон Мартин», к которому присоединился Эдриан Ньюи. Но каким бы великим ни был Эдриан – а он величайший из всех, – необходима цельная команда. Нужна культура. Это требует времени. Если бы я делал ставку, то поставил бы на «Мерседес». За последние 10 лет они выигрывали Кубок конструкторов семь или восемь раз. В прошлом году они выиграли пять гонок. Они стабильны. Мы знаем, что Макс нравится Тото Вольфу. К тому же у них всё здорово с точки зрения силовых установок в контексте нового регламента следующего года», — приводит слова Брауна The Telegraph.

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