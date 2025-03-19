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Зак Браун — о Кристиане Хорнере: между нами никогда не было симпатий

Зак Браун — о Кристиане Хорнере: между нами никогда не было симпатий
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос относительно напряжённых отношений с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. Ранее оба не раз конфликтовали друг с другом.

«Между нами никогда не было симпатий. Мне не нравится его подход, и, без сомнения, по отношению ко мне он чувствует то же самое. Но я думаю, что это полезно для спорта. Нужно, чтобы были разные характеры. Нужно соперничество. Некоторые проходят в дружеском и спортивном ключе. Некоторые оказываются более жёсткими. Так было всегда», — приводит слова Брауна издание The Telegraph.

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