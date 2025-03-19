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Пилоты WRC объявили бойкот ФИА в ответ на запрет ругани

Пилоты WRC объявили бойкот ФИА в ответ на запрет ругани
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Участники чемпионата мира по ралли (WRC) выпустили коллективное заявление. Гонщики объявили об отказе от интервью на предстоящем этапе в Кении.

Данное решение является ответом на ужесточение наказаний со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) за нецензурную лексику. Пилот «Хёндэ» Адриан Фурмо уже был оштрафован на € 10 тыс. на этапе в Швеции.

«Мы обратились к президенту ФИА с просьбой внести позитивные изменения в правила. Мы не можем гарантировать, что сможем систематически следовать им. Члены профсоюза принимают решение не давать интервью либо говорить на родном языке. Извиняемся перед болельщиками», — говорится в заявлении.

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