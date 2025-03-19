Autoracer назвал команду, которая спровоцировала ФИА на усиление борьбы с «мини-DRS»

Главным инициатором недавней директивы Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно работы так называемой пассивной системы DRS была австрийская команда «Ред Булл». Об этом информирует Autoracer.

Если раньше при испытаниях допускалось возникновение щели между закрылком DRS и основной плоскостью крыла не более чем в 2 мм, то, согласно новому распоряжению, – только 0,5 мм. Директива должна вступить в силу уже на Гран-при Китая, который состоится с 21 по 23 марта.

По сведениям источника, именно австрийская команда обратилась в ФИА с просьбой дать разъяснения о спорных технических решениях конкурентов. Таким образом, «Ред Булл» надеется, по крайней мере, замедлить «Макларен».

Примечательно, что в британской команде сейчас работает много бывших сотрудников «Ред Булл», в частности Роб Маршалл – сторонник максимально агрессивных технических решений.

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