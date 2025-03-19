Грузы «Макларена», «Ред Булл» и ещё двух команд доставили в Шанхай после задержки

Грузы четырёх команд Формулы-1 – «Ред Булл», «Мерседеса», «Макларена» и «Уильямса» – доставили в Шанхай, где с 21 по 23 марта состоится Гран-при Китая. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Рональд Вординг.

Ранее сообщалось, что из-за технических проблем с самолётами в Мельбурне, где проходил Гран-при Австралии, отправка грузов задерживалась. Вординг отметил, что четыре команды сумеют в должной мере подготовиться к свободной практике, хоть их сотрудникам и придётся форсировать рабочие процессы.

Ранее издание Autoracer назвало команду, которая спровоцировала Международную автомобильную федерацию на усиление борьбы с «мини-DRS».

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