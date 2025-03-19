«Запредельно жёстко». Алексей Попов высказался о реакции Марко на сход Хаджара в Австралии

Известный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о реакции советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко на сход пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара на Гран-при Австралии. Спортсмен разбил болид ещё на прогревочном круге до старта гонки. Исак вернулся в паддок, прослезившись. Марко, комментируя ситуацию, заявил следующее: «Наблюдать за этим слезливым шоу было немного неловко».

«Марко очень жёстко сказал, что Исак устроил шоу с плачем. Но, во-первых, Исак не знал, что его снимают с вертолёта. Может, в паддоке он видел, что снимают, когда его утешал папа Хэмилтона, но упрекать парня в том, что он, не снимая шлема, показывал какие-то эмоции… Когда мы говорим, что Бриаторе жёсток с Дуэном, то с Хаджаром здесь доктор Марко запредельно жёсток», — сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

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