Сайнс поздравил отца с праздником, показав совместное фото из детства

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший поздравил своего отца Карлоса Сайнса с праздником, опубликовав совместную детскую фотографию.

«С Днём отца, папа! Спасибо, что был лучшим примером», — написал Сайнс в социальной сети X (ране Twitter).

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса-младшего

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса-младшего

Карлосу Сайнсу 30 лет. Испанец дебютировал как пилот Формулы-1 в 2015 году и выступал за такие команды, как «Торо Россо», «Рено», «Макларен» и «Феррари». Лучший результат показал в 2021, 2022 и 2024 годах, став пятым в личном зачёте.

Нынешний сезон Сайнс проведёт за «Уильямс», куда перешёл по окончании 2024 года из «Феррари».

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