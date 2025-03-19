Разговоры о переходе Ф-1 на V10 — давление ради компромиссного варианта — PlanetF1

Планы по возвращению Формулы-1 к двигателям V10, о которых ранее заявлял президент ФИА Мохаммед бен Сулайем, могут быть одним из вариантов переговорной тактики, которая откроет возможности для компромиссных решений. Об этом сообщает PlanetF1.

Как информирует источник, одним из вариантов является переход на двигатели V8 с турбонаддувом и гибридными вспомогательными агрегатами.

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 обсуждается теоретическая возможность продлить действующий моторный регламент до 2028 года включительно.

В последний раз V10 использовались в Формуле-1 в 2006 году только одной командой — «Торо Россо» — с условием ограничения максимальных оборотов. Последним же с 10-цилиндровыми моторами стал сезон-2005.