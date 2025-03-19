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Стало известно, сколько денег потеряют команды из-за появления «Кадиллака» в пелотоне Ф-1

Команды Формулы-1 из-за появления 11-й команды в чемпионате, «Кадиллака», потеряют от $ 3,8 млн до $ 6,65 млн за сезон. Об этом сообщает The Race.

Ожидается, что потенциальный победитель Кубка конструкторов в 2026 году получит на $ 6,65 млн меньше, в то время как потери 10-й команды чемпионата составят $ 3,8 млн.

Однако эти теоретические потери в призовых будут компенсированы повышением общей доли прибыли — 60% вместо 50, — а также распределением входной платы «Кадиллака», которая составляет $ 450 млн.

Эта мера должна покрыть любые потенциальные потери от выплат призовых средств на несколько лет вперёд.

Напомним, ранее ФИА и Формула-1 официально подтвердили, что «Кадиллак» с 2026 года станет участником чемпионата мира.