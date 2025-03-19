12-й команде Формулы-1 придётся заплатить стартовый взнос в размере $ 600 млн — The Race

В случае появления в чемпионате Формулы-1 12-й команды, её владельцам придётся заплатить стартовый взнос в размере $ 600 млн, сообщает The Race.

Напомним, в середине января президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что нет никаких причин не расширять сетку Формулы-1 до 12 команд в свете намерений «Андретти» и Cadillac присоединиться к Формуле-1.

Ранее ФИА и Liberty Media официально одобрили заявку «Кадиллака» и подтвердили появление команды в пелотоне Формулы-1 уже в 2026 году. Как сообщали СМИ, «Кадиллак» заплатил стартовый взнос в размере $ 450 млн. Эти деньги, в частности, будут пущены на выплаты действующим командам чемпионата, чтобы на несколько лет вперёд компенсировать потери в распределении призовых средств по итогам сезонов.