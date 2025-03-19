Хаджар рассказал, какую пользу ему принесёт наличие спринта на Гран-при Китая

Французский новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«Я готовлюсь к этапу в Китае, и у меня более уверенный настрой, чем неделю назад перед гонкой в Австралии. В Мельбурне мне с самого начала было комфортно за рулём на коротких сериях кругов и в квалификации, этого мы и пытались добиться после предсезонных тестов. Конечно, у меня всё ещё ощущается недостаток гоночного опыта, так что я рад, что в программу уикенда входит спринт, так что меня будет ждать ещё и короткая гонка, которая позволит лучше адаптироваться перед основной, воскресной», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

Напомним, Хаджар разбил машину на прогревочном круге Гран-при Австралии, из-за чего не смог стартовать в первой гонке в карьере.