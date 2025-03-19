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Цунода рассказал об особенностях Гран-при Китая

Цунода рассказал об особенностях Гран-при Китая
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Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Китая.

«У автодрома в Шанхае есть много уникальных особенностей, мне он нравится, я чувствую, что мы можем хорошо выступить в этот уикенд. Каждый раз, когда мы работали на трассе в Мельбурне, мы были способны на очень хороший темп, так что если у нас всё нормально сложится, начиная с первой тренировки, и мы сможем продолжить с того уровня, на который мы вышли в Австралии, то мы можем добиться успеха.

Нам нужно сохранять концентрацию во все дни уикенда, потому что это первые выходные, в программу которых войдёт спринтерская гонка», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

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